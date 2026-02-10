Eniştesini sokak ortasında öldürdü

Bursa'da eniştesi Alperen Şahin (30) ile sokak ortasında tartışan Fırat Ç. (25) eniştesine kurşun yağdırdı. Vücuduna 8 mermi isabet eden Şahin hayatını kaybetti. Daha önce eniştesi Alperen Şahin ile tartıştığı öğrenilen Fırat Ç., merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'ndeki Lale Sokak'ta eniştesiyle karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından yanında taşıdığı tabancayı çıkaran Fırat Ç, eniştesine kurşun yağdırdı.Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna 8 mermi isabet eden Alperen Şahin, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Alperen Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Eniştesine kurşun yağdırdıktan sonra kaçan Fırat Ç., Polis ekiplerinin başlattığı inceleme sırasında yaşadığı evde cinayet silahıyla birlikte yakalandı.