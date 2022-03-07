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Giriş Tarihi: 7.3.2022 14:53 Son Güncelleme: 7.3.2022 14:53

Er Rahim Ne Demek? Allah'ın Er-Rahim İsminin Anlamı Ve Fazileti

Er Rahim Ne Demek? Allah’ın Er-Rahim İsminin Anlamı Ve Fazileti

Esma-ül hüsna Allah'ın isimleridir. Kul ile Allah arasındaki ilişkiyi tasvir etmesi açısından Esma-ül hüsnanın önemi çok büyüktür. Kuran'da da sıkça geçen isimlerden biri olan er-rahim ismi Allah'ın adalet ve merhametini anlamamızı sağlayan isimlerden biridir. Kuran'da genellikle rahmet anlamına yakın isimlerle zikredilen er- rahim ismi her gün 5 vakit kıldığımız namazda okunan Fatiha suresinde de geçmektedir. Günde 40 defa tekrarladığımız rahim isminin anlamını bilmek de biz kullar için oldukça elzemdir. Peki, er rahim ne demek? Er- rahim isminin anlamı nedir?

Merhamet dinimizde çok önemsenen ve insani ilişkilerin temelini oluşturan bir tutumdur. Merhametli olmayı her şeyden önce Yüce yaratıcımız olan Allah(c.c.) kullarına olan rahmetinden öğreniriz. Allah kullarına çokça merhamet etmekte ve merhametli olmaları için de sık sık uyarmaktadır. Er- rahim ismi Allah'ın kullarına olan merhametinin en büyük delillerinden biridir. Peki, er-rahim isminin anlamı nedir? Ya rahim esmasının faziletleri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Er-rahim isminin anlamı

Kök anlamı acımak, merhamet etmek ve bağışlamak olan rahim kelimesi çok merhametli, merhamet olunan anlamına gelmektedir. Allah'ın esmalarından biri olan er-rahim, kuranda 115 yerde bağışlanma anlamına gelen gafur sıfatı ile birlikte kullanılmıştır. Bu da Allah'ın bağışlayıcılığının ne kadar yüce olduğunun vurgulanması anlamında oldukça dikkat çekicidir.

Rahim kelimesi rahman kelimesi ile aynısı kökten gelse de içerik bakımından farklı anlamlar taşımaktadır. Rahman sıfatının ezelle yani başı olmayan, rahim sıfatı ebedle yani sonu olmayan ile ifade edilmektedir. Bundan dolayı Allah'ın dünyanın rahmani ahiretin ise rahimi olduğu belirtilmiştir. Çünkü er-rahim ismi şerifi ahirette sadece mü'min kullarına karşı merhameti ifade etmektedir.

Ya rahim esmasının fazileti ve zikir sayısı

  • Rahim isminin tecellileri daha çok ahirette görülür.
  • Allah'ın kullarını bu ismi şerif ile bağışlayacığı Kur'anda vurgulanır.
  • Allah'ın tüm esmaları insanlar için şifadır. Allah'ı anmak da kalplere huzur verir. Bundan dolayı er- rahim ve diğer tüm esmaları zikretmek kalpte ferahlık oluşturmaktadır.

Er- Rahim isminin geçtiği bazı ayetler

  • Fetih 14
  • Haşr 22
  • Ahzab 43
  • Yusuf 64
  • Zümer 53
  • Bakara 160
  • Nisa 106
  • Hicr 49

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Er Rahim Ne Demek? Allah'ın Er-Rahim İsminin Anlamı Ve Fazileti
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