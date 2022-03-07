Er Rahim Ne Demek? Allah’ın Er-Rahim İsminin Anlamı Ve Fazileti

Merhamet dinimizde çok önemsenen ve insani ilişkilerin temelini oluşturan bir tutumdur. Merhametli olmayı her şeyden önce Yüce yaratıcımız olan Allah(c.c.) kullarına olan rahmetinden öğreniriz. Allah kullarına çokça merhamet etmekte ve merhametli olmaları için de sık sık uyarmaktadır. Er- rahim ismi Allah'ın kullarına olan merhametinin en büyük delillerinden biridir. Peki, er-rahim isminin anlamı nedir? Ya rahim esmasının faziletleri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Er-rahim isminin anlamı

Kök anlamı acımak, merhamet etmek ve bağışlamak olan rahim kelimesi çok merhametli, merhamet olunan anlamına gelmektedir. Allah'ın esmalarından biri olan er-rahim, kuranda 115 yerde bağışlanma anlamına gelen gafur sıfatı ile birlikte kullanılmıştır. Bu da Allah'ın bağışlayıcılığının ne kadar yüce olduğunun vurgulanması anlamında oldukça dikkat çekicidir.

Rahim kelimesi rahman kelimesi ile aynısı kökten gelse de içerik bakımından farklı anlamlar taşımaktadır. Rahman sıfatının ezelle yani başı olmayan, rahim sıfatı ebedle yani sonu olmayan ile ifade edilmektedir. Bundan dolayı Allah'ın dünyanın rahmani ahiretin ise rahimi olduğu belirtilmiştir. Çünkü er-rahim ismi şerifi ahirette sadece mü'min kullarına karşı merhameti ifade etmektedir.

Ya rahim esmasının fazileti ve zikir sayısı

Rahim isminin tecellileri daha çok ahirette görülür.

Allah'ın kullarını bu ismi şerif ile bağışlayacığı Kur'anda vurgulanır.

Allah'ın tüm esmaları insanlar için şifadır. Allah'ı anmak da kalplere huzur verir. Bundan dolayı er- rahim ve diğer tüm esmaları zikretmek kalpte ferahlık oluşturmaktadır.

Er- Rahim isminin geçtiği bazı ayetler