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Giriş Tarihi: 30.3.2022 14:34 Son Güncelleme: 30.3.2022 14:34

Er Rakib Ne Demek? Allah'ın Er-Rakîb İsminin Anlamı Ve Fazileti

Er Rakib Ne Demek? Allah’ın Er-Rakîb İsminin Anlamı Ve Fazileti

Her insan Allah'ın yarattığı varlıkları her an gözeteceğini bilmek zorundadır. Bunun bilincinde olan insan Allah'ı her an görüyormuş gibi yaşamaya özen gösterir ve hatalara düşme payını en aza indirmek için çabalar. Er-Rakib ismi de Allah'ın yarattıklarından nasıl her an haberdar olduğunun delillerinden olan bir esmadır. Peki, Er-Rakib ismi ne demektir?

Yüce Allah'ın kullarını her daim gördüğünü ve her yapılan hareketten haberdar olduğunu bilen kişi hata yapmaktan kaçınarak, Allah'ın rızasını kazanmak için büyük çaba sarfeder. Böyle biri Allah'ın rızasını kazanarak hoşnut olmuş olur. Bu bakımdan Er-Rakib isminin ne anlama geldiğini çok iyi bilmek her Müslüman için elzemdir. Peki, Er-Rakib isminin anlamı nedir?

Er-Rakib isminin anlamı

Rakib kelimesi rakb kökünden gelir. Rakb, "gözetlemek, kontrol etmek; beklemek, intizar etmek" anlamlarına gelmektedir. Er Rakib ismi ise "bütün varlıkları her an gözeten, bilen, kontrolü altında tutan, bütün işleri denetleyen" demektir. Alimler Er-Rakib isminin genel manada içeriğinde hakkıyla bilme, türüne göre bilgiye konu teşkil eden şeyi görme veya işitme, onu gözetip koruma unsurlarının bulunduğuna dikkat çekmektedirler.

Ya Rakib esmasının fazileti

Alimler Er- Rakib isminin kuldaki tecellisini, onun bütün davranışlarının sürekli biçimde Allah tarafından gözetlendiğinin bilincini taşıması manasında ortaya koymuşlardır. Bu çizgi üzerinde yürüyen kul istikametten ayrılmamaya özen gösterir. Bundan dolayı esmaül hüsnalardan biri olan er-Rakib ismi çok iyi şekilde bilinmelidir. Ayrıca Er-Rakib ismini tesbihatlarda da sık sık zikretmek kul ile Allah arasında yakınlık sağlar ve kalbin huzur bulmasını sağlar.

Er-Rakib isminin geçtiği ayetler

  • Ahzab 52: Allah her şeyi gözetler.
  • Nisa 1: Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.
  • Maide 117: Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim; 'Benim de rabbim sizin de rabbiniz olan Allah'a kulluk edin' dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin.

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Er Rakib Ne Demek? Allah'ın Er-Rakîb İsminin Anlamı Ve Fazileti
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