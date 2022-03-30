Er Rakib Ne Demek? Allah’ın Er-Rakîb İsminin Anlamı Ve Fazileti

Yüce Allah'ın kullarını her daim gördüğünü ve her yapılan hareketten haberdar olduğunu bilen kişi hata yapmaktan kaçınarak, Allah'ın rızasını kazanmak için büyük çaba sarfeder. Böyle biri Allah'ın rızasını kazanarak hoşnut olmuş olur. Bu bakımdan Er-Rakib isminin ne anlama geldiğini çok iyi bilmek her Müslüman için elzemdir. Peki, Er-Rakib isminin anlamı nedir?

Er-Rakib isminin anlamı

Rakib kelimesi rakb kökünden gelir. Rakb, "gözetlemek, kontrol etmek; beklemek, intizar etmek" anlamlarına gelmektedir. Er Rakib ismi ise "bütün varlıkları her an gözeten, bilen, kontrolü altında tutan, bütün işleri denetleyen" demektir. Alimler Er-Rakib isminin genel manada içeriğinde hakkıyla bilme, türüne göre bilgiye konu teşkil eden şeyi görme veya işitme, onu gözetip koruma unsurlarının bulunduğuna dikkat çekmektedirler.

Ya Rakib esmasının fazileti

Alimler Er- Rakib isminin kuldaki tecellisini, onun bütün davranışlarının sürekli biçimde Allah tarafından gözetlendiğinin bilincini taşıması manasında ortaya koymuşlardır. Bu çizgi üzerinde yürüyen kul istikametten ayrılmamaya özen gösterir. Bundan dolayı esmaül hüsnalardan biri olan er-Rakib ismi çok iyi şekilde bilinmelidir. Ayrıca Er-Rakib ismini tesbihatlarda da sık sık zikretmek kul ile Allah arasında yakınlık sağlar ve kalbin huzur bulmasını sağlar.

Er-Rakib isminin geçtiği ayetler