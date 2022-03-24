Er Reşid Ne Demek? Allah’ın Er-Reşîd İsminin Anlamı Ve Fazileti

Esmaül Hüsna arasında yer alan isimlerden biri olan Er-Reşîd fazileti ile ilgi uyandıran bir isimdir. Bu ismi zikretmenin faziletleri oldukça çoktur. Peki, Er-Reşîd ne demek?
Rüşd kökünden türemiş bir isimdir. Er-Reşîd esması; salah ve istikamet, kişinin sevdiği şeye ulaşması anlamlarına gelmektedir. Ğay kelimesinin zıddı diyebiliriz. Ğay ise; bir şeyi veya bir kimseyi gölgelemek, kişinin inanç ve görüşünde sapması anlamlarına gelmektedir.
Er-Reşîd isminin faziletine ulaşmak için günde 514 kere söylemek gereklidir. Dünya ve ahiret mutluluğu isteyenler bu zikri çekebilir. Bu ismi yatsı namazından sonra (100) kere okuyanın ameli makbul olur. Her gün (514) defa Raşit ve Mürşit olur. Sürekli hata yapan ve işleri ters giden kimse günde 1000 kere zikretmesi gerekir.
"Allah kimin hayrını isterse onu dinde fakih (dinde derin ve ince anlayış sahibi) kılar ve ona olgun olmasını ilham eder."