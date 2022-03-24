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Giriş Tarihi: 24.3.2022 15:54 Son Güncelleme: 24.3.2022 15:54

Er Reşid Ne Demek? Allah'ın Er-Reşîd İsminin Anlamı Ve Fazileti

Er Reşid Ne Demek? Allah’ın Er-Reşîd İsminin Anlamı Ve Fazileti

Kur’ân-ı Kerîm’de birçok yerde yüce Allah’ın isimleri yer almaktadır ya da başka kavramlarda onun isimlerine işaret edilmektedir. En güzel ve anlamlı 99 isminin bulunduğu Esmaül Hüsna’da Er-Reşîd ismi de ilgi çekmektedir. Er-Reşîd isminin anlamına değineceğiz. İşte Er-Reşîd isminin anlamı ve fazileti…

Esmaül Hüsna arasında yer alan isimlerden biri olan Er-Reşîd fazileti ile ilgi uyandıran bir isimdir. Bu ismi zikretmenin faziletleri oldukça çoktur. Peki, Er-Reşîd ne demek?

Er-Reşîd İsminin Anlamı Nedir?

Rüşd kökünden türemiş bir isimdir. Er-Reşîd esması; salah ve istikamet, kişinin sevdiği şeye ulaşması anlamlarına gelmektedir. Ğay kelimesinin zıddı diyebiliriz. Ğay ise; bir şeyi veya bir kimseyi gölgelemek, kişinin inanç ve görüşünde sapması anlamlarına gelmektedir.

  • Er-Reşîd; bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olandır.
  • Er-Reşîd; yüce hikmet sahibidir.
  • Er-Reşîd; dünya ve ahiret hayırları için kullarını hikmetle yönlendirendir.
  • Er-Reşîd; adalet ve fazilet sahibidir.
  • Er-Reşîd; dostlarını olgunluğa ulaştırandır.
  • Er-Reşîd; rüşd sahibi olan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edendir.
  • Er-Reşîd; kullarını rüşde ulaştıran, onlara doğruyla yanlışı ayırt etme kabiliyeti verendir.

Er-Reşîd Esmasının Fazileti

Er-Reşîd isminin faziletine ulaşmak için günde 514 kere söylemek gereklidir. Dünya ve ahiret mutluluğu isteyenler bu zikri çekebilir. Bu ismi yatsı namazından sonra (100) kere okuyanın ameli makbul olur. Her gün (514) defa Raşit ve Mürşit olur. Sürekli hata yapan ve işleri ters giden kimse günde 1000 kere zikretmesi gerekir.

Er-Reşîd İsminin Geçtiği Bazı Ayetler

  • Kehf 10
  • Sad 27
  • Mü'minun 115
  • Fussilet 42
  • Cin 1-2
  • Cin 21
  • Mü'min 38
  • Enbiya 51
  • Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

"Allah kimin hayrını isterse onu dinde fakih (dinde derin ve ince anlayış sahibi) kılar ve ona olgun olmasını ilham eder."

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Er Reşid Ne Demek? Allah'ın Er-Reşîd İsminin Anlamı Ve Fazileti
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