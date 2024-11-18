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Giriş Tarihi: 19.11.2024

Ertuğrul Gazi Külliyesi’nde otağ kuracaklar

ALİ OKTAY ALİ OKTAY
Ertuğrul Gazi Külliyesi’nde otağ kuracaklar
Akademisyen, sanatkâr ve esnafın oluşturduğu Ertuğrul Ocağı Derneği, Bilecik'in Söğüt ilçesinde ilk toyunu gerçekleştirdi. Dernek yöneticisi Orhan Kocaoğlu, Ertuğrul Gazi Külliyesi'nde, Ertuğrul Obası Kültürel Değerleri Yaşatma Merkezi kuracaklarını, merkezde Bilecik'in 8 ilçesini temsilen 8 çadır ve bir otağ olacağını söyledi. Otağda 745 yıl önceki Yörük ve Türkmen kültürünün canlandırılacağını belirten Kocaoğlu, "Ziyaretçiler dönemin el sanatlarına dokunacak, Ahilik, Alp ve Alperenlik kültürü bir sonraki nesillere aktarılacak" dedi.
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Ertuğrul Gazi Külliyesi’nde otağ kuracaklar
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