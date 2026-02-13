Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da akılalmaz görüntüler: O evden çıkanlar şoke etti! Tam tamına 25 ton...
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan M.A.’nın (73) 10 yıl boyunca çöp biriktirdiği ortaya çıktı. Yapılan ihbarlar sonucunda M.A.'nın biriktirdiği çöpler, ekipler tarafından temizlendi. Evden 25 ton çöp çıkarıldı.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Yeşil Sokak'ta 5 katlı apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan M.A. psikolojik sorunları nedeniyle 10 sene oyunca evinde çöp biriktirdi. Kokudan rahatsız olan komşuların şikayeti üzerine eve giden ekipler, arkası çöp yığınlarıyla dolu olan kapıya açamayınca M.A'yı pencereden dışarıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülen M.A. psikiyatri servisinde tedaviye alındı.

'DIŞARIYA ÇIKMIYORDU'

Yakutiye belediyesi zabıta ekiplerinin kontrolünde temizlik ekiplerinin çalışma yaptığı evden 25 ton çöp çıkarıldı. Apartmanda oturanlardan Dursun Ali Çelik (70), "10 senedir apartmanımızın bodrum katında oturuyor. Yalnız yaşıyor. Topladığı çöpleri eve yığmış. Biz de durumu belediyeye bildirdik. Ekipler gelip hem adamı götürdü hem de evdeki çöpleri boşalttı. Kaç senedir hiç dışarıya çıkmıyordu. Sadece pencereden kafasını dışarıya uzatıyordu. Psikolojisi çok bozuktu" diye konuştu. Belediye ekipleri 3 gün boyunca süren çöp boşaltma çalışmasının sona ermesinin ardından daireyi ilaçlayarak M.A.'nın yakınlarına teslim edecek.

