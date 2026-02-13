Erzurum’da akılalmaz görüntüler: O evden çıkanlar şoke etti! Tam tamına 25 ton...

'DIŞARIYA ÇIKMIYORDU'

Yakutiye belediyesi zabıta ekiplerinin kontrolünde temizlik ekiplerinin çalışma yaptığı evden 25 ton çöp çıkarıldı. Apartmanda oturanlardan Dursun Ali Çelik (70), "10 senedir apartmanımızın bodrum katında oturuyor. Yalnız yaşıyor. Topladığı çöpleri eve yığmış. Biz de durumu belediyeye bildirdik. Ekipler gelip hem adamı götürdü hem de evdeki çöpleri boşalttı. Kaç senedir hiç dışarıya çıkmıyordu. Sadece pencereden kafasını dışarıya uzatıyordu. Psikolojisi çok bozuktu" diye konuştu. Belediye ekipleri 3 gün boyunca süren çöp boşaltma çalışmasının sona ermesinin ardından daireyi ilaçlayarak M.A.'nın yakınlarına teslim edecek.