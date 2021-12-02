Eski eşi tarafından katledilen Ebru Tekin davasında flaş gelişme! Mahkeme heyeti cani koca için son sözü söyledi

Davacı vekilleri olan avukat Mehmet Akdağ, Seçil Erpolat Çelik, Sümeyye Gültekin, Dorşin Şıkgenç ve Gülbahar Demir, mahkemenin verdiği karar karşısında şaşkın olduklarını ifade ederek, "Sokak ortasında dokuz kurşun sıkarak cinayet işleyen sanık için 'tasarlayarak öldürme' yok denmesi bizi şaşırttı ve üzdü. Cinayet anında sanığın yanında olan Azad Kılıç ile ilgili itirazımız da devam edecek" dedi.