Eski eşi tarafından katledilen Ebru Tekin davasında flaş gelişme! Mahkeme heyeti cani koca için son sözü söyledi

Geçtiğimiz yıl sokak ortasında boşandığı kocası tarafından 9 kurşunla öldürülen 1 çocuk annesi Ebru Tekin davasında beşinci duruşmada karar çıktı. Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim, sanık Muhammed Dinçer'e müebbet hapis cezası verdi. Cinayet anında sanıkla beraber olan Azad Kılıç ise beraat etti. Savcı, mütalaada sanık Muhammed Dinçer hakkında "tasarlayarak adam öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet isterken olay anında sanıkla beraber olan arkadaşı Azad Kılıç için de tutuklanma talep etmişti.
Davacı vekilleri olan avukat Mehmet Akdağ, Seçil Erpolat Çelik, Sümeyye Gültekin, Dorşin Şıkgenç ve Gülbahar Demir, mahkemenin verdiği karar karşısında şaşkın olduklarını ifade ederek, "Sokak ortasında dokuz kurşun sıkarak cinayet işleyen sanık için 'tasarlayarak öldürme' yok denmesi bizi şaşırttı ve üzdü. Cinayet anında sanığın yanında olan Azad Kılıç ile ilgili itirazımız da devam edecek" dedi.
NE OLMUŞTU?
Batman'da, 1 çocuk annesi Ebru Tekin (22), eski eşi Muhammed Dinçer (25) tarafından sokak ortasında 9 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Olay sonrası kaçan Muhammed Dinçer ve yanında bulunan arkadaşı Azad Kılıç aramalar sonucu saklandıkları evde yakalanmışlardı. Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir yıl süren davanın beşinci duruşmasında çıkan kararda sanık Muhammed Dinçer hakkında müebbet hapis cezası verildi.