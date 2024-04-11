Eşinin böbreğiyle yaşama tutundu

Antalya'da 2 yıl önce kronik böbrek yetmezliği teşhisi koyulan, 3 aydır diyaliz tedavisi gören Kıyaseddin Özbil (59), 30 yıllık eşi Safiye Özbil'in (49) bağışladığı böbrekle yaşama tutundu. Özbil, "Eşim bana yeni bir hayat bağışladı. İki bayramı beraber yaşattı" dedi. Kepez ilçesinde yaşayan Kıyaseddin Özbil, 2 yıl önce tansiyonunun çok yükselmesi nedeniyle Kepez Devlet Hastanesi'ne gitti. Tetkikler sonrası Özbil'e kronik böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giden Kıyaseddin Özbil, 2 yıl ilaç tedavisi gördü. Rahatsızlığı ilerleyen Özbil, 3 ay önce diyalize girmeye başladı. Özbil'in 30 yıl önce hayatını birleştirdiği eşi Safiye Özbil, böbreğini bağışlayabileceğini söyledi. Doku uyumu testlerinin ardından Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından Safiye Özbil'in böbreği, eşine başarıyla nakledildi.Kıyaseddin Özbil, "Eşim 'Böbreği ben vereceğim' dedi. Çok duygulandım. Çok zor bir süreç. Organ nakli konusunda herkesin duyarlı olması lazım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Değerlerim yavaş yavaş düzeliyor. Eşim bana yeni bir hayat bağışladı. İki bayramı beraber yaşattı. Hem Ramazan Bayramı hem de benim için büyük bir bayram oldu. Ona minnettarım. Onu çok seviyorum" diye konuştu.