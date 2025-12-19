Eski milli basketbolcu Kemal Baksi intihar etti

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesi Donanmacı Mahallesi 1743 Sokak'ta meydana geldi. Eski milli basketbolcu ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Karşıyaka Belediyespor Başkanı Kemal Baksi, henüz belirlenemeyen bir nedenle ikamet ettiği apartmanın 4'üncü katındaki dairesinin balkonundan beton zemine atladı.

Baksi'nin düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığı belirlenen Baksi'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla hızlı bir şekilde İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Baksi, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Baksi'nin ölüm haberi, spor camiası ve yakınlarını yasa boğdu. Baksi'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.