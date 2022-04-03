Eve gelen EDS cezası, kıskançlık krizine yol açtı! Eşi ile arasına pelüş ayı girdi

İstanbul Beşiktaş'ta bir büfede çalışan Metin Erdağı, 20 Şubat'ta Avcılar'daki antika pazarından büyük bir oyuncak pelüş ayı aldı. Erdağı, ayıyı arabasının ön koltuğa koyup Kasımpaşa'daki evine doğru yola çıktı. D-100 Karayolu Avcılar-Küçükçekmece istikametinde seyir halindeyken 80 km hız sınırı olan bölgede 96 km hızla gidince EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) cezası yedi.





Ceza kâğıdı bir süre önce Erdağı'nın evine geldi. Zarfı Erdağı'nın eşi Nazan Erdağı açtı. Ceza kâğıdında aracın ön cepheden çekilmiş fotoğrafına bakan Nazan Erdağı, şoför koltuğunda eşinin olduğunu, yanındaki koltuğun ise siyah bantla kapatıldığını gördü. Eşinin yanında bir kadının oturduğundan şüphelenen Nazan Erdağı, kıskançlık krizine girdi. Metin Erdağı, yanında oturanın pelüş ayı olduğunu söylese de eşini bir türlü inandıramadı.