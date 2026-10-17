Fatih’te akılalmaz hırsızlık! Döviz dolu çantayı alıp kaçtılar: O anlar kameraya yansıdı!

Olay, 30 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında Fatih ilçesi Molla Fenari Mahallesi'nde bulunan Nuruosmaniye Camii'nde meydana geldi. M.M. isimli vatandaş, camide abdest aldığı sırada içerisinde 15 bin Euro (830 bin TL), 89 bin 640 lira ve ayrıca 5 bin lira bulunan çantasının çalındığını belirterek polise başvurdu.
DÖVİZ DOLU ÇANTAYI ALIP KAÇTILAR
Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri incelemeler sonucunda olayın şüphelileri olarak Ramazan A. ve R.I. isimli şahısları tespit etti.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheliler Ramazan A. ve R.I. yakalanarak Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili diğer şüpheliye ilişkin adli sürecin ise sürdüğü öğrenildi.