Fatih’te akılalmaz hırsızlık! Döviz dolu çantayı alıp kaçtılar: O anlar kameraya yansıdı!

Olay, 30 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında Fatih ilçesi Molla Fenari Mahallesi'nde bulunan Nuruosmaniye Camii'nde meydana geldi. M.M. isimli vatandaş, camide abdest aldığı sırada içerisinde 15 bin Euro (830 bin TL), 89 bin 640 lira ve ayrıca 5 bin lira bulunan çantasının çalındığını belirterek polise başvurdu.