Edinilen bilgiye göre, 8 Kasım günü Fatih ilçesi Aksaray Tramvay Durağında, tramvay içerisinde seyahat eden R.Y.İ. isimli şahsın çantasından 30 bin ABD dolarının yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

30 BİN DOLARI BÖYLE ÇALMIŞ

Yürütülen çalışmalarda, şüphelinin kimliği ve bulunduğu yer tespit edildi. İ.Ö. isimli şahıs dün Bayrampaşa'da belirlenen noktada gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.