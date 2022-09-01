Fatih’te dehşet anları! Taksiciler bir kişiyi öldüresiye dövdü

Elinde bıçak olan bir kişi ise "Bu emanet kimin?" diye soruyor. Vatandaşlardan biri "Adam ölür" deyince diğer bir kişi de "Gebersin, taksiciyi tek buluyor, gasp etmeye çalışıyor" diye cevap veriyor. Vatandaşlar adamın kafasından aşağı su dökerek yaralı adamı kendine getirmeye çalışıyor. Daha sonra yaralı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılıyor.