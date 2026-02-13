Fatih’te helikopter destekli ’Huzur İstanbul’ denetimi gerçekleştirildi

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi.
GBT KONTROLÜ YAPILDI
Denetimler kapsamında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi'nde şüpheli görülen araçlar durdurulup aranırken, araç sürücülerine GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolü yapıldı.
HELİKOPTER DESTEKLİ UYGULAMA
Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Polis helikopteri de denetimlere destek verdi.