Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi
Giriş Tarihi: 13.02.2026 21:59

Fatih'te helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi

İstanbul Fatih'te polis ekipleri tarafından 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında şüpheli görülen araçlar durdurulurken sürücülerin GBT kontrolleri yapıldı.

DHA
İstanbul Emniyeti Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi.

GBT KONTROLÜ YAPILDI

Denetimler kapsamında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi'nde şüpheli görülen araçlar durdurulup aranırken, araç sürücülerine GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolü yapıldı.

HELİKOPTER DESTEKLİ UYGULAMA

Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Polis helikopteri de denetimlere destek verdi.

