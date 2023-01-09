Fatih’te öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı

"ALGI MAĞDURUYUZ"

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Tüm camiamızın başı sağ olsun. Biz gece gündüz İstanbul halkına hizmet ederken ekmek parası kazanırken böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok. Bizi bu duruma getirdiler. O yolcuları almazsak bir suç. Büyükşehir belediyesi ruhsatımızı iptal ediyor, aracımızı trafikten menediyor. Alırsak ise canımızla uğraşıyoruz. Yargısız infaz yapılıyor. Daha geniş araçlarla kabin istiyoruz. En büyük sorunumuz can güvenliği. Büyükşehir belediyemiz sürekli taksi kötüdür, taksi iyi hizmet vermiyor gibi algılar oluşturmaya çalışıyor. Gelen şikayet sayısı yüzde 1 bile değil. Toplu taşımaya göre şikayet sayısı çok az. Onun için algı mağduruyuz" dedi.