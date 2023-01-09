Fatih’te öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Fatih Çapa'da meydana geldi. İddialara göre, 3 kişi Taksim'de Aydın Altun'un (52) kullandığı taksiyi çevirip araca bindi. Araç içerisinde kavga etmeye başlayan 3 kişiyi Fatih Çapa'da indirmek isteyen Altun'a küfreden 3 şüpheli daha sonra Altun'u darbetmeye başladı.
Araç dışında da devam eden olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Altun'u hastaneye götürdü. Hastanede sabaha kadar tedavisi devam eden Altun aldığı darbeler sebebiyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aydın Altun için Güngören'de bulunan Hüseyin Kocacık Yavuz Selim Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Altun'un ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenazeye Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve taksici arkadaşları katıldı. Cenazede Altun'un kızları ve eşi gözyaşlarına boğuldu. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Altun Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
"ÇOK UYSAL BİR İNSANDI"
Altun'un kuzeni Asuman Kibar, "Böyle şeyler başına hiç gelmezdi. Kendisi hiç şiddete meyilli biri değildi. Çok uysal bir insandı. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Asla şiddet yanlısı değildi. Başına en son gelmesi gereken insanlardan biriydi. Daha önce kalp rahatsızlığı geçirdi ama ölüm sebebi başına aldığı darplardan kaynaklı" diye konuştu.
"GEREKEN CEZA VERİLSİN"
Kayınbiraderi Ersoy Aksu, "Acımız büyük. Kendi acımızı yaşıyoruz. İyi bir insandı. Kimseye zararı yoktu. Herhangi bir hastalığı yoktu. Yetkililer bunlarla ilgilensin. Gereken neyse yapılsın. 3 kızı var. Şahıslara gereken ceza verilsin konuşacak durumda değiller ben bile zor konuşuyorum" dedi.
"ALGI MAĞDURUYUZ"
Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Tüm camiamızın başı sağ olsun. Biz gece gündüz İstanbul halkına hizmet ederken ekmek parası kazanırken böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok. Bizi bu duruma getirdiler. O yolcuları almazsak bir suç. Büyükşehir belediyesi ruhsatımızı iptal ediyor, aracımızı trafikten menediyor. Alırsak ise canımızla uğraşıyoruz. Yargısız infaz yapılıyor. Daha geniş araçlarla kabin istiyoruz. En büyük sorunumuz can güvenliği. Büyükşehir belediyemiz sürekli taksi kötüdür, taksi iyi hizmet vermiyor gibi algılar oluşturmaya çalışıyor. Gelen şikayet sayısı yüzde 1 bile değil. Toplu taşımaya göre şikayet sayısı çok az. Onun için algı mağduruyuz" dedi.