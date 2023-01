Fatih’te darp edilip öldürülen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı | Video

Fatih’te taksisine aldığı 3 kişi tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybeden taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih'te taksisine aldığı 3 kişi tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybeden taksi şoförü Aydın Altun için Güngören Hüseyin Kocacık Yavuz Selim Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Altun'un ailesi, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Öğle namazı ardından cenaze namazının kılınmasıyla Altun için helallik alındı. Aydın Altun'un cenazesi omuzlara alınarak araca yüklendi ve toprağa verilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Cumartesi'yi pazara bağlayan gece saat 03.00 sıralarında bir meslektaşımız Taksim Tarlabaşı'ndan 3 kişiyi aracına alıyor. Aldığı yolculardan iki tanesi travesti bir tanesi normal vatandaş ve sarhoşlar. Çapa'ya gitmek istediklerini söylüyorlar. Sonra yolcular kendi aralarında uygunsuz kelimeler kullanıyorlar. Bu kullandıkları küfürleri şoför arkadaşımıza da yönetiyorlar. Şoför tepki veriyor. Daha sonra şoförü darp etmeye başlıyorlar. Unkapanı köprüsüne yaklaşınca taksici arkadaşımız kafasına aldığı darbeler sonucu direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Diğer taksiciler durumu fark edince yolcular 'devam et, yürü, seni öldürürüz' diyerek tehdit ediyorlar. Çapaya kadar kafaya vuruyorlar. Çapada taksici durunca yolcular inerek tekrar darp ediyor. Sonra kaçıp gidiyorlar. Gören vatandaşlar polise haber veriyor. Polis ekipleri hastaneye götürüyorlar. Yoğun bakıma alına meslektaşımız sabaha karşı vefat etti. Tüm camiamızın başı sağ olsun. Biz İstanbul halkına gece gündüz hizmet ederken böyle olaylarla da karşılaşıyoruz. Ne yazık ki bizi bu duruma getirdiler. Can güvenliğimiz yok. Ayrıca o yolcuları almayınca suç olduğu için Büyükşehir Belediyesi ruhsatımızı iptal ediyor aracımızı trafikten men ediyor. Eğer alırsak canımızla uğraşıyoruz. Araçlara kabin istiyoruz. Can güvenliği istiyoruz. Acımız büyük. Aydın abimizin 3 tane kızı var. Ekmeği peşinde gece o saatlerde çalışırken canından oldu. Büyükşehir Belediye'miz sürekli olarak taksi kötü, taksi iyi hizmet vermiyor gibi algılar oluşturmaya çalışıyor. Aslında biz günde bir buçuk milyon yolcu taşıyoruz. Sarhoş, ayyaş, kimliği belirsiz kişileri alıp yerlerine ulaştırıyoruz. Taşıdığımız yolculardan üç beş tanesi belki sıkıntılı olabilir. Gelen şikayet sayısı yüzde 1 bile değil toplu taşımaya göre çok az" dedi.Aydın Altun'un mesai arkadaşı Huşut Çiçek ise "Çok iyi biriydi. Kimseye zararı olmayan sakin bir insandı. Hiç bir rahatsızlığı yoktu sapa sağlamdı. Mesai arkadaşımız cumartesiyi pazara bağlayan gece 3 kişi tarafından darp edilerek öldürüldü. Kendisi yalnızca Pazar günleri çıkardı işe. Çok efendi çok dürüst biriydi. Hepimiz üzüldük" şeklinde konuştu.Taksici Altun'un kuzeni Asuman Kibar ise "Başına böyle şeyler gelmiyordu. Kendisi şiddet yanlısı biri değildi. Çok uysal bir insandı. Ne olduğunu bile anlamadım. Ben bu sabah öğrendim. Daha önceden kalp rahatsızlığı geçirdi. Ölüm sebebi şuan başına aldığı darbeler kendi rahatsızlığından dolayı değil" ifadelerini kullandı.