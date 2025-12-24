Haberler Yaşam Haberleri Firari FETÖ’cü Fethiye’de enselendi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 16:20

Firari FETÖ’cü Fethiye’de enselendi

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ü.D. Fethiye’de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'da FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethiye'de FETÖ mensuplarına yönelik müşterek çalışma yapıldı. Buna göre Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında FETÖ Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ü.D yakalandı. Firari şüpheli Ü.D., adli işlemlerin akabinde cezaevine teslim edildi.

