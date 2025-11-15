Haberler Yaşam Haberleri Firari FETÖ'cüye nokta operasyonu! Adım adım izi sürüldü
Giriş Tarihi: 15.11.2025 13:12 Son Güncelleme: 15.11.2025 13:13

Firari FETÖ'cüye nokta operasyonu! Adım adım izi sürüldü

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli firari, izini adım adım süren jandarma ekiplerinin nokta operasyonu ile yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olan, 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şüpheli şahıs Nizip ilçesindeki ikametine geldiği bilgisi alındı. Firari FETÖ'cü bulunduğu adrese JASAT Timlerince yapılan operasyon ile yakalandı.

Yakalanan C.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

