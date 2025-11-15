Firari FETÖ’cüye nokta operasyonu! Adım adım izi sürüldü

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olan, 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şüpheli şahıs Nizip ilçesindeki ikametine geldiği bilgisi alındı. Firari FETÖ'cü bulunduğu adrese JASAT Timlerince yapılan operasyon ile yakalandı.

Yakalanan C.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.