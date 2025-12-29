Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme: TFF yetkilisinin ifadesi ortaya çıktı: "Bir miktar para giriş oldu"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın savcılık ifadesine ulaşıldı.
"UEFA'DA BAHİS YAPMADIM"
Aylık gelirinin 230 bin TL olduğunu beyan eden Buğra Cem İmamoğulları'nın savcılık ifadesinde, "Görevim kapsamında milli takımların idari işlerini organize etmekti. Aynı zamanda FİFA ve UEFA ilişkilerini koordinasyonlu olarak gerçekleştirmekteyim. UEFA'da müsabaka direktörü olarak çalışmaktayım. Macabbi Telaviv, Karabağ, Dinemo Kiev Arsenal, İnter futbol takımlarının UEFA organizasyonlarındaki maçlarında görev aldım" dedi.
"2006'DA BAHİS OYNADIM"
2006 yılında yasal bahis sitesinde hesap açtığını belirten İmamoğlulları, "Futbol, basketbol müsabakalarının sonuçlarına kupon yaptım ancak aradan zaman geçtiği için hangi maçlara bahis yaptığımı hatırlamıyorum. Türkiye liglerinde oynanan futbol müsabakalarına kupon yapmış olabilirim. UEFA organizasyonlarında müsabaka direktörü olarak görev aldığım takımların maçlarına kesinlikle bahis yapmadım" dedi.
"KÜÇÜK BİR MİKTAR PARA GİRİŞİ OLDU"
İfadesinin devamında, "15 Eylül 2019 tarihinde oynanan Trabzonspor-Gençlerbirliği futbol müsabakasına bahis yaptığımı hatırlamıyorum. Bahse konu karşılaşma sonucuna etki edecek şekilde herhangi bir eylemde bulunmadım. O dönem TFF'de bulunduğum görev itibariyle böyle bir şeyde mümkün değildir. TFF idari olarak bahis soruşturması kapsamında yasal bahis sitelerine üyeliği olan aktif hakemleri PFDK'ya sevk etmesi üzerine ben de yasal bahis sitesi üyeliğim olduğunu hatırladığımda uzun süredir de herhangi bir bahis oynamadığımdan kapatma kararı aldım. MASAK raporunda görüleceği üzere Bilyoner'e 550 TL cüzi miktarda bir para yatırdım. Karşılığında yine 352 TL gibi küçük miktarda para girişi olmuştur. Herhangi bir kazanç elde etmediğimde ortadadır. Yasa dışı bahis sitelerinde kesinlikle bahis oynamadım" diyerek bitirdi.