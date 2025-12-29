Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme: TFF yetkilisinin ifadesi ortaya çıktı: "Bir miktar para giriş oldu"

"KÜÇÜK BİR MİKTAR PARA GİRİŞİ OLDU"

İfadesinin devamında, "15 Eylül 2019 tarihinde oynanan Trabzonspor-Gençlerbirliği futbol müsabakasına bahis yaptığımı hatırlamıyorum. Bahse konu karşılaşma sonucuna etki edecek şekilde herhangi bir eylemde bulunmadım. O dönem TFF'de bulunduğum görev itibariyle böyle bir şeyde mümkün değildir. TFF idari olarak bahis soruşturması kapsamında yasal bahis sitelerine üyeliği olan aktif hakemleri PFDK'ya sevk etmesi üzerine ben de yasal bahis sitesi üyeliğim olduğunu hatırladığımda uzun süredir de herhangi bir bahis oynamadığımdan kapatma kararı aldım. MASAK raporunda görüleceği üzere Bilyoner'e 550 TL cüzi miktarda bir para yatırdım. Karşılığında yine 352 TL gibi küçük miktarda para girişi olmuştur. Herhangi bir kazanç elde etmediğimde ortadadır. Yasa dışı bahis sitelerinde kesinlikle bahis oynamadım" diyerek bitirdi.