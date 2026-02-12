Gaziantep’te fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

6 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmalarda bazı şahısların çocukları ailelerinden kopardığı, uyuşturucu madde kullandırdığı ve "masaj salonu" adı altında zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Bunun üzerine Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde biri ruhsatsız masaj salonu olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.