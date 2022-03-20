Genç kadın gözyaşlarıyla uğurlandı

21 yaşındaki hukuk öğrencisi Murat Bayırköylü, son kez konuşmak için buluştuğu yaşıtı eczacılık öğrencisi Yağmur Sönmez'i Ataköy'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında, gizlice yanına aldığı pompalı tüfek ile vurarak öldürdü, hemen ardından da çenesine dayadığı tüfekle intihar etti. Kan donduran cinayetin ardından Yağmur Sönmez için bugün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına safh tutanlar güçlükle ayakta durabildi, Sönmez'in ailesi kızlarının tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü.

Feryatlar ve gözyaşları arasında yapılan cenaze töreninin ardından Sönmez, Zeytinburnu Kozluk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sönmez'i son yolculuğunda yalnız bırakmayan yakınları ise 21 yaşındaki genç kadının ölümüne ilişkin konuştu. Pompalı tüfeğin AVM otoparkına sokulmasına tepki gösteren yakınları; Sönmez'i öldüren Bayırköylü'nün genç kadının sevgilisi değil, saplantılısı olduğunu söyledi.

﻿Sönmez'in üniversitedeki eğitmeni Deniz Kayhan çok acılı olduklarını belirterek "Kaybımız için çok üzgünüm hala bunların yaşanıyor olması 21 yaşındaki genç bir kızın hayatının elinden alınması burada bizim için konu olmalı, bu tip insanların rahatlıkla gezip otoparka tüfekle giriyor olması düşünülmesi, kadınların yaşaması gerekiyor." dedi.