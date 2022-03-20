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Giriş Tarihi: 20.3.2022 15:04 Son Güncelleme: 20.3.2022 16:11

Genç kadın gözyaşlarıyla uğurlandı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Genç kadın gözyaşlarıyla uğurlandı

İstanbul Bakırköy'de son kez konuşmak için buluştuğu 21 yaşındaki Hukuk öğrencisi Murat Bayırköylü tarafından pompalı tüfekle vurularak katledilen Eczacılık öğrencisi Yağmur Sönmez için bugün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından genç kadının cenazesi gözyaşları içinde Zeytinburnu Kozluk Mezarlığı'nda toprağa verildi, gözyaşlarına boğulan Sönmez'i son yolculuğuna uğurlayan yakınları ise genç kadını ölüme götüren Bayırköylü'nün sevgilisi değil saplantılısı olduğunu söyledi.

21 yaşındaki hukuk öğrencisi Murat Bayırköylü, son kez konuşmak için buluştuğu yaşıtı eczacılık öğrencisi Yağmur Sönmez'i Ataköy'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında, gizlice yanına aldığı pompalı tüfek ile vurarak öldürdü, hemen ardından da çenesine dayadığı tüfekle intihar etti. Kan donduran cinayetin ardından Yağmur Sönmez için bugün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına safh tutanlar güçlükle ayakta durabildi, Sönmez'in ailesi kızlarının tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü.

Feryatlar ve gözyaşları arasında yapılan cenaze töreninin ardından Sönmez, Zeytinburnu Kozluk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sönmez'i son yolculuğunda yalnız bırakmayan yakınları ise 21 yaşındaki genç kadının ölümüne ilişkin konuştu. Pompalı tüfeğin AVM otoparkına sokulmasına tepki gösteren yakınları; Sönmez'i öldüren Bayırköylü'nün genç kadının sevgilisi değil, saplantılısı olduğunu söyledi.

﻿Sönmez'in üniversitedeki eğitmeni Deniz Kayhan çok acılı olduklarını belirterek "Kaybımız için çok üzgünüm hala bunların yaşanıyor olması 21 yaşındaki genç bir kızın hayatının elinden alınması burada bizim için konu olmalı, bu tip insanların rahatlıkla gezip otoparka tüfekle giriyor olması düşünülmesi, kadınların yaşaması gerekiyor." dedi.

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Genç kadın gözyaşlarıyla uğurlandı
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