Genç kadın kıskançlık kurbanı oldu

Sakarya'da bir eğlence mekânında dansözlük yapan Sevda Timur (31) dün sabaha karşı birlikte alkol aldığı sevgisi Ümit D. (41) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Sahne adı 'İpek' olan 1 çocuk annesi oryantal Sevda Timur kendi evinde sevgilisi Ümit D. birlikte alkol almaya başladı. İddiaya göre Ümit D. sevgilisinden dansözlüğü bırakmasını istedi ancak ret cevabı aldı. Bir anda silahına sarılan Ümit D. 1 yıllık ilişkisi olduğu Sevda Timur'u silahla vurdu. Şüpheli Ümit D. önce kaçtı ancak sabah saat 7.30 sularında Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek "Sevgilimi öldürdüm" deyip teslim oldu. Cinayet itirafı sonrası Sevda Timur'un evine giden polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı