Gençlerin gökyüzündeki rehberi ‘Genç Kanatlar’

Türkiye'de havacılığı sevdirmek amacıyla 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türk Hava Kurumu (THK), gençlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2008'de kurulan THK Genç Kanatlar topluluğu, bugüne kadar 12–20 yaş aralığında 2 binden fazla genci bünyesine kattı ve halen Türkiye genelinde 20 şubede faaliyet gösteriyor. Topluluk, gençlere havacılığı tanıtmayı, bilinç kazandırmayı ve teknik, sosyal, kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.Genç Kanatlar bünyesinde model uçak, insansız hava aracı (İHA), planör ve balon yapım kursları düzenleniyor; uçuş simülatörleri ve VR teknolojileri ile pilotaj deneyimi sunuluyor. Gençler ayrıca TEKNOFEST'te İHA yarışmalarına katılıyor, mühendislik projeleri geliştiriyor ve takım çalışması ile liderlik becerileri kazanıyor.Topluluk üyesi Eray Yılmaz, Genç Kanatlar'ın gençler arasındaki bağımlılıkların azaltılmasına katkı sunduğunu söyledi. Ufuk Arda Ceylan, topluluğun kendisine yeni çevre ve yetkinlikler kazandırdığını belirtti. Aleyna Meral, THK 16 uçağı projesinde deneyim edindiğini ifade ederken, Ömer Yarar ve Berra Dursun, Genç Kanatlar'a ücretsiz üye olunabildiğini ve havacılığı sevenler için önemli bir sosyal ortam sunduğunu vurguladı.