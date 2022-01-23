Haberler Yaşam Haberleri Güngören'de cinayet!
Giriş Tarihi: 23.1.2022 12:17

Güngören'de cinayet!

DHA
Güngören’de cinayet!

İstanbul Güngören'de kan donduran bir olay gerçekleşti... Bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada; Mustafa Köksal isimli bir kişi göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Polis, Köksal'ı öldüren şüpheliyi yakalamak için harekete geçti...

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Güngören Akıncılar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen şüpheli yanında getirdiği silahla Mustafa Köksal'ı göğsünden, iş yerinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi de bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Mustafa Köksal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken bacağından vurulan kişiyi ise hafif yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için ise polis ekipleri çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Köyde çifte cinayet skandalı! Yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı
Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası: 3 ölü 18 yaralı
SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli duyurdu! Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu! İstanbul’da da hissedildi
İsviçre'de çocuk istismarının gerçek yüzü! 'Heidi'nin ayakları neden çıplaktı?'
Bilecik'teki rüşvet skandalında yeni detaylar! Berberden bile rüşvet istemişler
Sedef Kabaş'a destek veren Akşener ve Kılıçdaroğlu'na peş peşe tepkiler: Edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler
Böyle şebeke görülmedi! Ankara merkezli "Dedeler" operasyonu
Türkiye dünyadan daha güçlü toparlanacak
Son dakika: Balıkesir’de 4,7’lik deprem İstanbul’da da hissedildi! Uzmandan ilk açıklama: Bir süre sokakta kalın
Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın ilk ifadesine SABAH ulaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Güngören'de cinayet!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA