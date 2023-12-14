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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Haliç, denizanası istilasına uğradı

Haliç, denizanası istilasına uğradı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin ilgisizliği nedeniyle kirlenen Haliç'te şimdi de denizanası yoğunluğu tedirgin etti. Haliç Tersanesi ve Atatürk Köprüsü çevresinde geniş bir alana yayılan denizanası sürüsü müsilajı andırdı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, denizanalarının artışına kirliliğin sebep olduğunu belirterek, "Marmara Denizi uzun yıllardır kirletişmiş bir denizdir. Denizanaları müsilajın oluşmasında katalizör rolü var. Kıyı tahribatının durdurulması gerekiyor. Park yol yapmak adına kıyı ekosisteminin tahrip edilerek doldurulması, denizanalarının larvalarının üremesi için alan oluşturuyor" dedi.

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Haliç, denizanası istilasına uğradı
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