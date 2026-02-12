Halk otobüsünde yeğeninin eşini katletmişti: O caninin cezası belli oldu!

'CEZAEVİNDEN ÇIKMASINI İSTEMİYORUZ'

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Enes Yiğit Toraman'ın kardeşi Emre Seyithan Toraman, "Biz bugün burada Enes Yiğit Toraman'a adalet için toplandık. Bundan 1,5 sene öncesinde benim ağabeyim otobüste 15 bıçak darbesiyle öldürüldü. Biz bunun için devletten adalet bekledik. Adaletimiz sağlandı. Ama biz burada kalmayacağız. Ağırlaştırılmış müebbete çevrilmesini bekliyoruz. Bunun için de her makama başvuracağız." dedi.