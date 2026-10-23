Haraç çetesine 12 gözaltı! Kurşunladılar, kundakladılar, gasp ettiler

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonu İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.







Son iki ayda iş yeri kurşunlama, araç kundaklama ve gasp olaylarına karışan 12 Yeni Nesil Suç Örgütü Üyesi, 18 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.







Haraç istedikleri ve alamadıkları iş yerlerine ve kişilere yönelik saldırılar gerçekleştiren silahlı suç örgütü üyelerinin Arnavutköy ve Başakşehir'de bulunan iki ayrı iş yerinin kurşunlanması, Güngören'de bir aracın kundaklanması, Güngören'deki bir döviz bürosuna yönelik gasp eylemi, Bayrampaşa'da bir kafenin kurşunlanması ve Esenyurt'ta bulunan bir otomobil galerisinin kurşunlanması olaylarına karıştıkları tespit edildi.







Baskın yapılan adreslerde üç ruhsatsız tabanca ve 55 mermi ele geçirildi.

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