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Giriş Tarihi: 8.3.2023 15:57

Hastane yolunda kaza: 1 ölü 3 yaralı

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli İlçesi karayolu mevkiinde bulunan Soğanlı köyü yol ayrımında meydana gelen kazada bir aracın şarampole yuvarlanması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Hastane yolunda kaza: 1 ölü 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, İlkay Y, (20) yönetimindeki araç ile baba annesi Yaşan Yılmaz'ı (65) hastaneye götürürken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole uçtu.

Meydana gelen kaza sonucunda olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kazazedelerden Yaşar Yılmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza sonucunda araçta bulunan şoför İlkay Y, Havva Gün Yılmaz ve Sevilay Yılmaz da yaralandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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Hastane yolunda kaza: 1 ölü 3 yaralı
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