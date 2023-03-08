Hastane yolunda kaza: 1 ölü 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, İlkay Y, (20) yönetimindeki araç ile baba annesi Yaşan Yılmaz'ı (65) hastaneye götürürken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole uçtu.

Meydana gelen kaza sonucunda olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kazazedelerden Yaşar Yılmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza sonucunda araçta bulunan şoför İlkay Y, Havva Gün Yılmaz ve Sevilay Yılmaz da yaralandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

