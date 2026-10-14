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Giriş Tarihi: 14.10.2026 23:32

Hava trafiğine sağanak engeli! İstanbul'a iniş yapamayan uçaklar farklı şehirlere yönlendirildi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandığını ve 43 uçağın başka havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

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Hava trafiğine sağanak engeli! İstanbul’a iniş yapamayan uçaklar farklı şehirlere yönlendirildi...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşanmıştır.

İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirilmiştir.

Yurt içinde:
- Ankara Esenboğa Havalimanı'na 16,
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 8,
- İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 10,
- Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na 2,
- Çanakkale Havalimanı'na 2,
- Antalya Havalimanı'na 1 uçak yönlendirilmiştir.

Yurt dışında ise:
- Tahran'a 1,
- Burgaz'a 2,
- Atina'ya 1 uçak yönlendirilmiştir.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise şiddetli rüzgâr ve rüzgâr kesmesi nedeniyle inişlere bir süre ara verilmiş, kalkışlar saat 21.42'de durdurulmuştur.

Saat 22.00 itibarıyla 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmiştir.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
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Hava trafiğine sağanak engeli! İstanbul'a iniş yapamayan uçaklar farklı şehirlere yönlendirildi...
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