Hayali ihracat şebekesine operasyon… Naylon faturalarla döviz dönüşüm desteği almışlar

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir şebekenin üyelerinin döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraları yurt içine sokmak amacıyla organizasyon kurduklarını tespit etti. Kurulan organizasyonlarda Hayali İhracat yapıldığı ve Naylon Faturalar düzenlendiği, sözde ihracat yapılan ülkelerden döviz şeklinde swift yöntemiyle gelen paraların kaynağı belli olmayan paralar olduğu saptandı.

25 TARLA, 12 KONUT, 104 ARACA EL KONULDU

Nakit beyan formlarıyla yurt dışından getirildiği bildirilen paraların gerçekte yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait paralar olduğu, ayrıca şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgeler aracılığıyla döviz dönüşüm desteğinden haksız şekilde faydalandıkları belirlendi. İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bir iş yeri, 25 tarla, 12 konut ve 104 araca el konuldu.