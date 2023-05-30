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Giriş Tarihi: 30.5.2023 18:34 Son Güncelleme: 30.5.2023 19:02

Hayatını kaybeden terör savcısına son görev

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Oktay Akkaya (42), Samsun’da toprağa verildi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Hayatını kaybeden terör savcısına son görev

Bir süre önce pankreatit (Pankreas iltihaplanması) tedavisi gördükten sonra taburcu edilen ve geçtiğimiz günlerde hastalığı nükseden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Oktay Akkaya, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Oktay Akkaya'nın cenazesi, eşi Elif Akkaya'nın memleketi Samsun'a getirildi. Samsun Adliyesi'nde helallik alındıktan sonra Büyük Cami'ye götürülen Savcı Akkaya, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından 19 Mayıs ilçesinde toprağa verildi.

Cenaze törenine; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Ankara Adliyesinden meslektaşları ile yakınları katıldı.

Daha önce Samsun'da terör savcısı olarak görev yapan Akkaya'nın eşi Elif Akkaya'nın Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi olarak görev yaptığı, çiftin iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

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Hayatını kaybeden terör savcısına son görev
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