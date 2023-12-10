Haberler Yaşam Haberleri ‘Haydi Türkiye Azer yaşasın’
Giriş Tarihi: 11.12.2023

‘Haydi Türkiye Azer yaşasın’

Diyarbakır’da depremzede Smatip1 ölümcül kas hastası 14 aylık Azer’in yaşaması amacıyla valilik onayıyla başlatılan kampanya devam ederken, 1 milyon 819 bin doların 123 bin 500 doları toplandı. İlk ve tek çocuğu olan Azer’in gözlerinin önünde ölümünü görmek istemediğini belirten anne İrem Kaplan, “Haydi Türkiye Azer yaşasın” ifadesini kullandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
‘Haydi Türkiye Azer yaşasın’

Diyarbakır'da 14 ay önce İrem ve Hüseyin Kaplan'ın dünyaya gelen ilk çocukları Azer Kaplan'ın alının topuk kanı sonuçlarında Smatip1 ölümcül kas hastası teşhisi konuldu. Kahramanmaraş merkezli depremde evleri ağır hasar gören Kaplan çifti, Bismil'in Işıklar köyünde yaşayan eşinin ailesinin yanına yerleşmek zorunda kaldı. Depremzede ailesi yaşadıkları depremden bir yana tek çocukları Azer'i yaşatmanın derdine düştü. Diyarbakır Valiliği'nden aldıkları onayla Kaplan ailesi, Azer'in hayatta kalması amacıyla kampanya başlattı. Hastalığı sürecinde birçok kez yoğun bakım ünitesine kaldırılan ve hayata döndürülen Azer'de kampanya süreci ilerliyor.

Dubai'de tedavisi mümkün olan hastalık için 1 milyon 819 bin doların toplanması amacıyla başlatılan kampanyada, şuana kadar 123 bin 500 dolara ulaşıldı. İlk ve tek çocuğu olan Azer'in gözlerinin önünde ölümünü görmek istemediğini belirten anne İrem Kaplan, "Diyarbakır halkından Türkiye'den Azer'e sahip çıkmasını istiyoruz. Evladımı kaybetmek istemiyorum. Lütfen Azer'in zamanı kalmadı. Bir an önce kampanyasını bitirmemiz lazım yardımcı olun bebeğime. Ben ve eşim taşıyıcı olduğumuz için başka çocuk düşünmüyoruz, haydi Diyarbakır, haydi Türkiye Azer yaşasın" ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın
ABD'li Senatör Sanders'dan Biden yönetimine tepki: Sorumsuzluk olur
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün "Filistinliler topraklarını sattı" iddiasına yanıt: Söyledikleri hikaye
ABD'deki kirli ilişkiler ağı deşifre oldu: Üniversitedeki şantajın ucu İsrail lobisine çıktı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Kanseri yendi ama ihaneti yenemedi!
OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
Son dakika! Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle Gaziantep’i yıktı! Fırtına 3 puanı 3 golle aldı…
Son dakika Fenerbahçe haberi: Bruno Alves SABAH Spor'a konuştu! "Dzeko, Tadic, Fred..."
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Haydi Türkiye Azer yaşasın’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA