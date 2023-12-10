Diyarbakır'da 14 ay önce İrem ve Hüseyin Kaplan'ın dünyaya gelen ilk çocukları Azer Kaplan'ın alının topuk kanı sonuçlarında Smatip1 ölümcül kas hastası teşhisi konuldu. Kahramanmaraş merkezli depremde evleri ağır hasar gören Kaplan çifti, Bismil'in Işıklar köyünde yaşayan eşinin ailesinin yanına yerleşmek zorunda kaldı. Depremzede ailesi yaşadıkları depremden bir yana tek çocukları Azer'i yaşatmanın derdine düştü. Diyarbakır Valiliği'nden aldıkları onayla Kaplan ailesi, Azer'in hayatta kalması amacıyla kampanya başlattı. Hastalığı sürecinde birçok kez yoğun bakım ünitesine kaldırılan ve hayata döndürülen Azer'de kampanya süreci ilerliyor.



Dubai'de tedavisi mümkün olan hastalık için 1 milyon 819 bin doların toplanması amacıyla başlatılan kampanyada, şuana kadar 123 bin 500 dolara ulaşıldı. İlk ve tek çocuğu olan Azer'in gözlerinin önünde ölümünü görmek istemediğini belirten anne İrem Kaplan, "Diyarbakır halkından Türkiye'den Azer'e sahip çıkmasını istiyoruz. Evladımı kaybetmek istemiyorum. Lütfen Azer'in zamanı kalmadı. Bir an önce kampanyasını bitirmemiz lazım yardımcı olun bebeğime. Ben ve eşim taşıyıcı olduğumuz için başka çocuk düşünmüyoruz, haydi Diyarbakır, haydi Türkiye Azer yaşasın" ifadesini kullandı.