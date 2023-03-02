Enkaz altından çıkarılan 543 bebekten 273’ünün ailesi aranıyor

Asrın felaketinde 'Sağlık üssü' görevini üstlenen Adana Şehir Eğitim ev Araştırma Hastanesine getirilen 543 bebek ve çocuktan kimliği belirlenen 270'i ailelerine teslim edildi. 273 bebek ve çocuğun ise ailelerini bulmak için çalışmalar devam ediyor. Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren bebeklere ise doktorlar, hemşireler ve gönüllüler gözleri bakıyorlar. Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin, "Serviste yatan bebeklerimize ya bizler ya da hemşire ablaları tarafından isimler veriliyor. İnanılmaz güzel şeyler yaşıyoruz. Onların hepimizin çocukları" dedi.
ÖZEL BİRİM OLUŞTURULDU
Enkazın altından yaralı olarak kurtarılan 543 bebek ve çocuk Adana'ya getirildi. Kent genelindeki hastanelerde tedavi altına alınan çocuklar için özel bir birim de oluşturuldu. Parmak izleri alınıp, fotoğrafları çekilerek, geliştirilen özel bir yazılım aracılığıyla kimlikleriyle birlikte aileleri teslim edilmeye çalışılan çocukların, hastanelerdeki tedavileri de sürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 270 çocuk ve bebeğin, kimlik tespit çalışmalarının tamamlanması sonrası ailesi ve yakınlarına teslim edildiği bildirildi.
CUMHURBAŞKANININ UÇAĞIYLA
Hastanedeki tedavilerinin ardından, bebek ve çocukların bir bölümü devlet koruması altına alınarak, Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan 'Sevgi Evleri'ne yerleştirilen bazı çocuk ve bebekler de Cumhurbaşkanının uçağıyla Ankara'ya götürüldü. Depremde kurtulan bebeklerin bazılarının ise hastanede tedavisi halen sürüyor.
İNANILMAZ GÜZELLİKLER YAŞIYORUZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin, "Hastanemize gelen bebeklerimizin tüm bakımlarını biz yapıyoruz. Onlarla gönül bağı kurduğumuz gibi, kendi çocuklarımız gibi ilgileniyoruz. 7 gün 24 saat boyunca başlarından bir an olsun ayrılmıyoruz. Serviste yatan bebeklerimize ya bizler ya da hemşire ablaları tarafından isimler veriliyor. İnanılmaz güzel şeyler yaşıyoruz. Onlarla karşılaşmak muhteşem bir duygu. İnşallah tüm bebeklerimizin anne ve babaları bulunur" diye konuştu.