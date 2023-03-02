Enkaz altından çıkarılan 543 bebekten 273’ünün ailesi aranıyor

ÖZEL BİRİM OLUŞTURULDU

Enkazın altından yaralı olarak kurtarılan 543 bebek ve çocuk Adana'ya getirildi. Kent genelindeki hastanelerde tedavi altına alınan çocuklar için özel bir birim de oluşturuldu. Parmak izleri alınıp, fotoğrafları çekilerek, geliştirilen özel bir yazılım aracılığıyla kimlikleriyle birlikte aileleri teslim edilmeye çalışılan çocukların, hastanelerdeki tedavileri de sürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 270 çocuk ve bebeğin, kimlik tespit çalışmalarının tamamlanması sonrası ailesi ve yakınlarına teslim edildiği bildirildi.

CUMHURBAŞKANININ UÇAĞIYLA

Hastanedeki tedavilerinin ardından, bebek ve çocukların bir bölümü devlet koruması altına alınarak, Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan 'Sevgi Evleri'ne yerleştirilen bazı çocuk ve bebekler de Cumhurbaşkanının uçağıyla Ankara'ya götürüldü. Depremde kurtulan bebeklerin bazılarının ise hastanede tedavisi halen sürüyor.