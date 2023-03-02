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Enkazdan çıkan 'Mucize' bebeğin adı da 'Mucize' oldu; Anne babasından haber yok
Giriş Tarihi: 02.03.2023 08:26
Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
08:26
Enkazdan çıkan 'Mucize' bebeğin adı da 'Mucize' oldu; Anne babasından haber yok
Asrın felaketinde Hatay Antakya'da enkaz altından 128 saat sonra kurtarılan ve ışıl ışıl bakan gözleriyle herkese umut olan 2 aylık kız bebek, Adana'da tedavisi ve bakımı yapıldıktan sonra adeta pamuklar içine sarılarak Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya gönderildi. Adana'da hemşirelerin 'Mucize' adını verdiği bebeğin ailesi araştırılıyor.