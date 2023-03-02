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Haberler Yaşam Enkazdan çıkan 'Mucize' bebeğin adı da 'Mucize' oldu; Anne babasından haber yok
Giriş Tarihi: 02.03.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 08:26

Enkazdan çıkan 'Mucize' bebeğin adı da 'Mucize' oldu; Anne babasından haber yok

Asrın felaketinde Hatay Antakya'da enkaz altından 128 saat sonra kurtarılan ve ışıl ışıl bakan gözleriyle herkese umut olan 2 aylık kız bebek, Adana'da tedavisi ve bakımı yapıldıktan sonra adeta pamuklar içine sarılarak Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya gönderildi. Adana'da hemşirelerin 'Mucize' adını verdiği bebeğin ailesi araştırılıyor.

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
Enkazdan çıkan ’Mucize’ bebeğin adı da ’Mucize’ oldu; Anne babasından haber yok

Son dakika haberler: Asrın felaketinde Hatay'ın Antakya ilçesi Akçam Mahallesi'nde 128 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan ve yeşil gözleri sarı saçlarıyla depremin simgesi haline gelen 2 aylık kız bebek Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisinin ardından pamuklara sarılıp Cumhurbaşkanının uçağıyla Ankara'ya götürülerek Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

Enkazdan çıkan ’Mucize’ bebeğin adı da ’Mucize’ oldu; Anne babasından haber yok

ADI DA 2MUCİZE' OLDU

Herhangi bir sağlık problemi olmayan ve Adana'da hemşireler tarafından "Mucize" adı verilen bebeğin ailesi araştırılıyor.

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Enkazdan çıkan ’Mucize’ bebeğin adı da ’Mucize’ oldu; Anne babasından haber yok

GÖZÜ GİBİ BAKILDI

Bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, yapılan çalışmayla 2 aylık kız bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı. Mucize bebek helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi. 5 gün boyunca enkaz altında kalan ve yüzünde çizik dahi oluşmayan bebek, doktorların ve hemşirelerin gözdesi oldu. Hemşireler ve gönüllüler tarafından gözleri gibi bakılan bebek biberonla beslendi.

Enkazdan çıkan ’Mucize’ bebeğin adı da ’Mucize’ oldu; Anne babasından haber yok

Mucize bebeğin 128 sat sonra hayata yeniden 'Merhaba' demesi hastanede kalplerde sıcaklık hissettirdi.

Enkazdan çıkan ’Mucize’ bebeğin adı da ’Mucize’ oldu; Anne babasından haber yok

CUMHURBAŞKANLIĞI UÇAĞIYLA NAKLEDİLDİ

Hastanede kaldığı süre boyunca tedavisi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin tarafından yapılan bebek 2 gün sonra Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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