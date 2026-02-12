İBB’den 2026 Ramazan Tarifesi: İftar menülerine yüzde 10 ile 27 arasında zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde 2026 yılına ilişkin ücret tarifeleri kapsamında düğün ve davet salonlarında uygulanacak Ramazan ayı iftar menü fiyatlarına düzenleme getirildi.

TEKLİF MALİ HİZMETLER DAİRESİ'NDEN GELDİ

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü'nün 8 Şubat 2026 tarihli yazısı doğrultusunda hazırlanan düzenlemede İşletmeler Şube Müdürlüğü'nün 2026 yılı Ramazan ayı iftar yemekleri ücret tarifesi belirlendi.

MENÜ FİYATLARINA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Yeni tarifeye göre düğün ve davet salonlarında uygulanacak kişi başı kırmızı et iftar menüsü 794 TL'ye yükselirken bu kalemde artış oranı yüzde 27 olarak belirlendi. Beyaz et menüsü 500 TL'ye çıkarıldı ve bu kalemde yüzde 25 zam yapıldı. İftariyelik tabağı ise 113 TL olurken bu üründeki artış oranı yüzde 10 olarak açıklandı. Belirlenen ücretlere KDV'nin dahil olduğu bildirildi.

TARİFE YIL BOYU GEÇERLİ

Tarifede düğün, davet ve organizasyon salonlarında herhangi bir indirim uygulanmayacağı açıkça belirtilirken, yeni fiyatların 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacağı ifade edildi.