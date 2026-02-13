İBB’den toplu ulaşıma yüzde 20 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Meclisi dünkü toplantısında toplu ulaşıma yüzde 20 zam kararı aldı. AK Parti'nin karşı çıktığı zam, CHP'nin oylarıyla kabul edildi. İstanbulkart tam bilet ücreti 42 TL, öğrenci bileti 20.50 TL oldu. İlk aktarma ücreti de 31.27 TL'ye yükseldi. Tek geçişlik bilet 60, 10 geçişlik bilet 480, 12 geçişlik bilet ise 580 TL oldu. Aylık tam mavi kart 2 bin 748 TL'den 3 bin 298 TL'ye yükseltildi. Öğrenci abonman 494 TL'den 593 TL'ye çıkarıldı. 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacak zamla birlikte metrobüs
ücreti 1–3 durak arası 30.07, en uzun mesafede ise 62.35 TL'ye çıktı. Taksimetre açılışı 65.40, en kısa mesafe ücreti ise 210 lira oldu. Marmaray
'da tam ücret, kısa mesafede 34 TL'den başlayacak, 74.70 TL'ye kadar çıkacak. İBB, toplu ulaşıma 15 Ocak 2025'te yüzde 35, 12 Eylül 2025'te de yüzde 30 zam yapmıştı.
RAMAZAN MENÜLERİNE YÜZDE 27 ZAM
İBB Meclisi, iftar menülerinin de fiyatını artırdı. Düğün ve davet salonlarında uygulanacak kişi başı kırmızı et iftar menüsü 794 TL'ye çıkarılırken, bu kalemde artış oranı yüzde 27 oldu. Beyaz et menüsü de yüzde 25 zamla 500 TL'ye çıkarıldı. İftariyelik tabağı yüzde 10 zamla 113 TL oldu.