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Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:07 Son Güncelleme: 20.12.2021 11:20

İstanbul'da iki adrese kaçakçılık operasyonu! Binlerce tarihi eser bulundu

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da iki adrese kaçakçılık operasyonu! Binlerce tarihi eser bulundu

İstanbul Kaçakçılık Polisleri, iki adrese “Tarihi Eser” operasyonu düzenledi. 4 bin 508 adet tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Gaziosmanpaşa ve Fatih'te iki adrese "Tarihi Eser" baskını yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda; Helenistik Dönem, Roma-Bizans İmparatorluğu ile Osmanlı Dönemi'ne ait 635 adet gümüş sikke, M.Ö. 2000'e ait pişmiş toprak kil tabletler, İlk Çağ ve Cilalı Taş Devri Dönemleri'ne ait ahşap veya taş yontmak için kullanılan taş aletler, mimari nitelikli mozaik ve mozaik parçaları, pişmiş toprak kandiller, mermer malzemeli taş objeler, göz yaşı şişeleri, kolyeler, cam objeler, üzerinde Arapça ve Osmanlıca yazıların bulunduğu bazı deri parçaları bulundu. Toplamda 4 bin 508 adet tarihi eser ele geçirildiği belirtildi.





İstanbul'da iki adrese kaçakçılık operasyonu! Binlerce tarihi eser bulundu | Video





3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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İstanbul'da iki adrese kaçakçılık operasyonu! Binlerce tarihi eser bulundu
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