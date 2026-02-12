İstabul’da sağanak yağış trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 90’a çıktı

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç mevkisinden Bahçelievler'e kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Mecidiyeköy mevkisinde de trafik yoğunluğu çift yönlü etkili oluyor.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.