İstanbul emniyeti suçlulara göz açtırmıyor: Yeni nesil çetelere darbe üstüne darbe! 1 ayda 289 gözaltı, ’Demir Yumruk’ ifadesiyle gözdağı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak adlandırılan motosikletli çetelere son bir ayda seri operasyonlar düzenledi. 289 suç örgütü üyesi yakalandı, 175'i tutuklandı. 51 örgüt üyesinin İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor. Silahlı suç örgütlerinin üyesi 20 kurşunlama eylemi yapmak üzereyken müdahale edilerek suçüstü gözaltına alındı ve silahlı saldırılar önlendi.

Operasyonlarda 153 ruhsatsız tabanca, bir uzun namlulu silah, silahlı suç örgütü üyelerinin kurşunlama olaylarında kullandıkları altı motosiklet, bir otomatik tabanca, altı av tüfeği ve bin 24 mermi ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen silahlar, silahlı suç örgütlerinin kurşunlama olaylarında kullandıkları motosikletler ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi.

SELAMİ YILDIZ'DAN MÜCADELEDE KARARLI MESAJ

Sergiye Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yeleğiyle katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Köse, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İdris Kaya'dan operasyonla ilgili detaylı bilgiler aldı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Fatih Fürgan Fil ve Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdür Vekili Uğur Demir de İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada, "İki tekerlek üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir. Silahlı suç unsurlarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.