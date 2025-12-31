İstanbul Filistin için tek yürek: Galata Köprüsü’ndeki tarihi buluşmanın ulaşım detayları belli oldu

İnsanlık İttifakı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Taksim, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma alanı olarak belirlendi.

SABAH NAMAZININ ARDINDAN YÜRÜYÜŞ BAŞLAYACAK

Bu camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra Galata Köprüsü'ne ulaşmak için yürüyüş başlayacak.

HANGİ KAPILAR KULLANILACAK?

Yayalar, alana girebilmek için Galata Köprüsü Eminönü tarafında "K1" ve "K2" numaralı kapılar ile Galata Köprüsü Karaköy tarafında "K3" numaralı kapıyı kullanacak.

Eylemin gerçekleştirileceği Galata Köprüsü'ne, Marmaray Sirkeci İstasyonu'ndan "K1" giriş kapısı için 5 dakika, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Haliç İstasyonu'ndan "K2" giriş kapısı için 7 dakika, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Beyazıt İstasyonu'ndan toplanma alanlarına 5 dakika ve T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Küçükpazar İstasyonu'ndan "K2" giriş kapısı için 5 dakika yürüme mesafesi öngörülüyor.

ARAÇLA GELENLER İÇİN OTOPARK AÇIK OLACAK

Ayrıca, İstanbul'un birçok ilçesinden otobüslerle alana ulaşım sağlanacak. Galataport'taki otopark alanı araçlarla gelenler için kullanıma açık olacak.