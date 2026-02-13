İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Vergi müfettişleri gözaltında!

Soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü-büfe telefonları ve Ankesörlü Kart Sistemi (AKS) üzerinden örgütsel iletişim kurdukları tespit edilen, ayrıca haklarında örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair itirafçı beyanları bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde aktif görev yapan ya da ihraç edilmiş toplam 94 vergi müfettişi hakkında gözaltı kararı verildi.

93 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 93 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.