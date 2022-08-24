İstanbul servis ücretine zam! İstanbul öğrenci servis ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul öğrenci servis ücretleri artışa geçti. Yeni eğitim öğretim sezonunun öncesinde İBB UKOME toplantısında ele alınan servis ücretleri değerlendirmesinin ardından güncel fiyat tarifesi netlik kazandı. Peki İstanbul öğrenci servis ücretleri ne kadar oldu, ne kadar zam geldi? İşte güncel en yüksek ve en düşük 2022 İstanbul öğrenci servis ücreti!