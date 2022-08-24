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Giriş Tarihi: 24.8.2022 15:40 Son Güncelleme: 24.8.2022 15:42

İstanbul servis ücretine zam! İstanbul öğrenci servis ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul servis ücretlerine zam geldi. İBB Ukome toplantısının ardından İstanbul’daki öğrenci servis ücretleri fiyatları arttı. Peki, İstanbul öğrenci servis ücretleri ne kadar oldu? İşte güncel zam oranı ile 2022 İstanbul öğrenci servis ücretleri ve kısa mesafe ücret listesi!

İstanbul servis ücretine zam! İstanbul öğrenci servis ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul öğrenci servis ücretleri artışa geçti. Yeni eğitim öğretim sezonunun öncesinde İBB UKOME toplantısında ele alınan servis ücretleri değerlendirmesinin ardından güncel fiyat tarifesi netlik kazandı. Peki İstanbul öğrenci servis ücretleri ne kadar oldu, ne kadar zam geldi? İşte güncel en yüksek ve en düşük 2022 İstanbul öğrenci servis ücreti!

SON DAKİKA: İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM

İBB UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi.

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkan Vekili Aziz Baş, 15-20 Ağustos tarihleri arasında UKOME'ye yeni fiyat tarifesini teklif edeceklerini açıklamıştı. Yapılan teklif toplantıda değerlendirilerek kabul edildi.

GEÇEN YIL İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADARDI?

Geçen yılki tarifede alt limit 0-1 kilometre arası aylık 554 TL, 25 kilometreyi aşan her kilometre başına 11 lira 62 kuruş ödeme yapılmaktaydı.

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İstanbul servis ücretine zam! İstanbul öğrenci servis ücretleri ne kadar oldu?
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