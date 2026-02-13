İstanbul’da kara para aklama operasyonu… 6. dalga operasyonda 35 gözaltı var

Kapalı Çarşı merkezli Venüs ve Özbey Şirketler Grubu Döviz'e yönelik devam eden soruşturma kapsamında altıncı dalga operasyon yapıldı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; MASAK tarafından hazırlanan raporlara istinaden iki ayrı şirkete yönelik beş ayrı operasyon gerçekleştirmişti. Devam eden detaylı incelemelerle tespit edilen kişiler ve bazı paravan şirketlere yönelik altıncı dalga operasyon yapıldı.

Forex Dolandırıcılığı, Yasa Dışı Bahis ve insanların banka kartlarından bilgileri dışında yapılan çekim işlemlerinden elde edilen suç gelirlerinin kurulan bazı paravan şirket hesapları ve kişi hesapları vasıtasıyla sisteme dahil edildiği belirlendi. Suç gelirinin farklı banka hesaplarına aktarılarak bir kısmının kripto varlık şirketlerine, bir kısmının ise nakit çekilmek suretiyle izinin kaybettirilmeye çalışıldığı saptandı. Bazı şüphelilerin akladıkları paraları Panama, Malta ve Bahama'ya kripto para olarak gönderdikleri ve yurt dışına çıkardıkları saptandı. Düzenlenen son operasyonda toplamda 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve 35 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Bir yıllık sürede düzenlenen ilk beş operasyonda 358 şüpheli gözaltına alınmış, 141 i tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti. Venüs Dosyası ile ilgili organizasyonun başında olduğu iddia edilen Serhan Mark Kohen'in İsrail'e kaçtığı ve soruşturma kapsamında firari olarak arandığı iddia edildi.