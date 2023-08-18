İstanbul’da otobüsler duman saçmaya devam ediyor

İstanbul'un kanayan yarası toplu ulaşım sistemi, 'duman saçmaya' devam ediyor. İETT'de adrese teslim verilen bakım ve onarım ihalelerindeki usulsüzlükler sonucu adeta her gün tekrarlanan kaza, yangın ve arızalarla sefer iptalleri vatandaşları canından bezdirdi. İBB'ye yapılan binlerce şikayete rağmen, İETT otobüsleri tehdit oluşturmaya devam ediyor. Şişli, Okmeydanı'nda dün seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmı alev aldı. Duman saçarak yoluna devam eden otobüsün arkasından gelen araçlar yoğun duman nedeniyle durmak zorunda kaldı. Bir başka olay da Fatih Vatan Caddesi'nde yaşandı. Seyir halindeki İETT otobüsün körüğü bomba gibi patladı. Vatandaşlar panik halinde otobüsü boşalttı.