İstanbul’da pitbull dehşeti! Köpeğini parka götüren kadının yaşadığı korku dolu anlar kamerada

Yokuş aşağıya devam eden saldırıda kadının köpeğinin tasması koparken, köpeği kurtarmak için sahibi pitbulla tekme attı. Sahibi pitbull cinsi köpeği güçbela zapt ederken, bu kez de diğer köpek kadının kaçan köpeğini kovalamaya başladı. Dehşeti yaşayan kadının peşine düştüğü köpeği korkudan bir minibüsün altına girdi. Kadın köpeğini kurtarmak için diğer köpeğe de tekme atmaya başladı. Bir süre sonra kadın köpeğinin kurtarırken, şahıs ise pitbullu ve diğer köpeği alarak kayıplara karıştı.