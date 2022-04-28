İstanbul’da korku dolu pitbull saldırısı kamerada! Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı | Video
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Kağıthane’de bir kadının parka gezmeye götürdüğü köpeği, sokak ortasında pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Dehşeti yaşayan kadın, kovalanan ve yaralanan köpeğini pitbullun ağzından tekmeleyerek kurtardı. Korku dolu dakikalar kameralara saniye saniye yansırken, Çeliktepe Ş.B.Ş. Polis Merkezi Amirliği ekipleri pitbull köpeğinin sahibini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Pitbull cinsi köpeğe ise el konuldu.
KAĞITHANE POLİSİ HEM SAHİBİNİ YAKALADI HEM DE PİTBULLU ELE GEÇİRDİ
Olayın ardından dehşet dolu dakikalar yaşayan Emine T. emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şahsı adım adım takip eden polis ekipleri, İsmet İnönü Caddesi üzerinde olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda pitbullun sahibi Emrah O. (32) Kağıthane polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, pitbull köpeğinin sahibi olduğunu ve olayın yaşandığını da itiraf etti.
PİTBULL SAHİBİ PARA CEZASI KESİLEREK SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST BIRAKILDI
Pitbull cinsi köpek ise Kağıthane Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak el konuldu. Şahsa ayrıca pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında 14 bin 982 lira idari para cezası uygulandı. Suç kaydı kabarık olan Emrah O. "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan "papi" isimli "çivava" cinsi köpek ise sahibi Emine T. tarafından Gültepe Mahallesi'ndeki bir veterinere götürülerek tedavi altına alındı.
KÖPEĞİNİ GEZDİRMEYE GÖTÜRÜRKEN DEHŞETİ YAŞADI
Öte yandan Kağıthane'de yaşanan pitbull köpeği saldırı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadın köpeğiyle sokakta yürüyor. Bir süre sonra dik bir yokuşu çıkmaya başlaya kadın, yolu yarıladıktan sonra pitbull köpeği olan şahısla karşılaşıyor. Sahibinin elinden kurtulan pitbull, kadının köpeğine saldırıyor. Yokuş aşağıya kaçan köpeği kovalayan pitbull onu ısırarak yaralıyor. Sahibi ise pitbull cinsi köpeğe tekme atarak durdurmaya çalışıyor. Sahibi pitbull u zapt etmeye çalışırken, kaçan köpeği diğer köpek önce kovalıyor ardından da saldırıyor. Kadın ise köpeğinin peşinden koşmaya başlıyor. Köpek korkudan minibüsün altında girerken kadın ise diğer köpeğe tekme atıyor. Ardından sahibi pitbull köpeğiyle birlikte sokağa iniyor ve bir süre vatandaşlarla tartışıyor. Köpeğini kucağına alan kadın olayın şokunu yaşarken, sahibi ise pitbullu ve diğer köpeği alarak uzaklaşıyor.