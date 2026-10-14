İstanbul’da yollar göle döndü: Bir vatandaş sel sularına kapılmaktan böyle kurtuldu!

Günlerdir Meteoroloji'den yapılan uyarılardan sonra İstanbul için beklenen yağışlar geldi. Kentin bazı noktalarında metrekareye 200 kilogram yağış düştü.
SEL SULARINA KAPILMAKTAN SON ANDA KURTULDU
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde etkisinin gösteren sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.
Yaşanan korku dolu anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ İŞ YERLERİNİ SU BASTI
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa'da etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar yağmur suları nedeniyle adeta dereye dönüştü. Meydana gelen su baskınları, bölgede araç ve yaya ulaşımını güçleştirdi.
Cadde üzerinde bulunan iş yerleri de su baskınlarından etkilendi. Yağışın ardından bazı vatandaşlar bulundukları noktalarda mahsur kaldı. Duraklarda kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bazı vatandaşlar iş makinesi ve traktör yardımıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı.
ARAÇLAR MAHSUR KALDI
İstanbul'da etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri yolunda yağış sırasında biriken sular nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kalırken, bölgede zor anlar yaşandı. Yaşananlar çevredekiler tarafından görüntülendi.