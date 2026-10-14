İstanbul’da yollar göle döndü: Bir vatandaş sel sularına kapılmaktan böyle kurtuldu!

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa'da etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar yağmur suları nedeniyle adeta dereye dönüştü. Meydana gelen su baskınları, bölgede araç ve yaya ulaşımını güçleştirdi.