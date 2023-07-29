İstanbulluyu canından bezdirdi! Akan trafikte yolcuları indirdiler: Yine metrobüs yine arıza

Avcılar'dan Söğütlüçeşme istikametine seyreden metrobüs, Merter durağını geçtikten sonra Cevizlibağ'a gelmeden bilinmeyen bir nedenle arızalandı.

Arıza nedeniyle kliması çalışmayan metrobüste havasız kalan yolcular araçtan indi. Yolculara, arkadan gelen araçlara binebilecekleri bilgisi verildi. Bu sırada görevliler arkadan gelen bir metrobüsün de arızalandığını yolculara duyurdu. Bu araçtan da yolcuların inmesiyle metrobüs yolunda yoğunluk oluştu.

Zeytinburnu'nda 2 metrobüs art arda arızalandı! Yolcular yol kenarında beklemek zorunda kaldı! | Video