Haberler Yaşam Haberleri İstanbulluyu canından bezdirdi! Akan trafikte yolcuları indirdiler: Yine metrobüs yine arıza
Giriş Tarihi: 29.7.2023 16:44 Son Güncelleme: 29.7.2023 16:58

İstanbulluyu canından bezdirdi! Akan trafikte yolcuları indirdiler: Yine metrobüs yine arıza

İstanbul'da ulaşım adeta çile haline geldi. Hemen her gün arızalanan, kaza yapan ve yanan belediye otobüsleri İstanbulluyu canından bezdirdi. Zeytinburnu'nda 2 metrobüsün art arda arızalanması sonucu araçtan inerek metrobüs yolunda bir süre beklemek zorunda kalan yolcular duruma tepki gösterdi.

İstanbulluyu canından bezdirdi! Akan trafikte yolcuları indirdiler: Yine metrobüs yine arıza

Avcılar'dan Söğütlüçeşme istikametine seyreden metrobüs, Merter durağını geçtikten sonra Cevizlibağ'a gelmeden bilinmeyen bir nedenle arızalandı.

Arıza nedeniyle kliması çalışmayan metrobüste havasız kalan yolcular araçtan indi. Yolculara, arkadan gelen araçlara binebilecekleri bilgisi verildi. Bu sırada görevliler arkadan gelen bir metrobüsün de arızalandığını yolculara duyurdu. Bu araçtan da yolcuların inmesiyle metrobüs yolunda yoğunluk oluştu.

Zeytinburnu'nda 2 metrobüs art arda arızalandı! Yolcular yol kenarında beklemek zorunda kaldı! | Video

Görevliler, can güvenliği ve trafik akışını sağlamak için yolcuları metrobüs yolunun kenarında beklemeleri yönünde uyardı. Yolcular trafik akışının olduğu metrobüs yolunda bekletilmelerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.

Metrobüs yolunda bekleyen yolcuların daha sonra gelen araçla Cevizlibağ durağına ulaşması sağlandı.

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İstanbulluyu canından bezdirdi! Akan trafikte yolcuları indirdiler: Yine metrobüs yine arıza
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