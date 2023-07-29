Zeytinburnu'nda 2 metrobüs art arda arızalandı! Yolcular yol kenarında beklemek zorunda kaldı! | Video
Zeytinburnu'nda 2 metrobüsün art arda arızalanması sonucu araçtan inerek metrobüs yolunda bir süre beklemek zorunda kalan yolcular duruma tepki gösterdi.
Arıza nedeniyle kliması çalışmayan metrobüste havasız kalan yolcular araçtan indi. Yolculara, arkadan gelen araçlara binebilecekleri bilgisi verildi.
Bu sırada görevliler arkadan gelen bir metrobüsün de arızalandığını yolculara duyurdu. Bu araçtan da yolcuların inmesiyle metrobüs yolunda yoğunluk oluştu.
Görevliler, can güvenliği ve trafik akışını sağlamak için yolcuları metrobüs yolunun kenarında beklemeleri yönünde uyardı.
Yolcular trafik akışının olduğu metrobüs yolunda bekletilmelerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.
Metrobüs yolunda bekleyen yolcuların daha sonra gelen araçla Cevizlibağ durağına ulaşması sağlandı.
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