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İşte Ekrem İmamoğlu belediyeciliği: Bir günde 1850 İETT yolda kaldı... Arızalar yüzde 60 arttı!
Giriş Tarihi: 28.07.2023 12:04
Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
12:11
İşte Ekrem İmamoğlu belediyeciliği: Bir günde 1850 İETT yolda kaldı... Arızalar yüzde 60 arttı!
Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, vatandaşa hizmet değil eziyet getirdi. İstanbul'da ulaşım çile haline geldi. Hemen her gün arızalanan, kaza yapan ve yanan belediye otobüsleri İstanbulluyu canından bezdirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "İstanbul genelinde önceki gün özel halk otobüslerinin dışında 1850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızası yaşandı." dedi.